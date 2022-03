Tram naar UZA en naar Ranst? Minister Peeters stelt 8 projecten voor

Hoe gaat het Antwerpse tramnet er in de toekomst uitzien? Dat gaan we hopelijk snel weten want vandaag wordt de haalbaarheidsstudie voor het Antwerpse tramnetwerk aan het Vlaams Parlement voorgesteld. In totaal zijn er 8 verschillende ingrijpende projecten om het tramnetwerk in en rond Antwerpen uit te breiden en te versterken. “We willen meer trams onder de grond en buiten de stad”, vertelt Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD).