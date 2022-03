Stephen Wilhite, de man aan wie we de "gifjes" op sociale media te danken hebben, is overleden

We gebruiken gifs naar believen in onze berichten op Facebook, Twitter, WhatsApp en dies meer. Alleen hebben gifjes nu niet meer de louter decoratieve betekenis van vroeger, maar gebruiken we ze net als emoji's, om een gevoel uit te drukken. Gifjes volstaan, zonder dat we -lui als we zijn- het nog hoeven uit te tikken. En we sturen ook graag gifjes rond, louter ter amusement en humor.



Via eenvoudige programma's kan je zelf je eigen gifs maken, de meeste daarvan komen terecht op Giphy, de website die gifs van over de hele wereld verzamelt. Daar horen ook animated gifs bij, waar je verschillende afbeeldingen over elkaar legt in hetzelfde bestand, en dat maakt de mogelijkheden voor creatieve geesten nog groter.