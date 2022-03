VS-president Joe Biden: "De NAVO was nog nooit zo verenigd als nu"

Het is misschien wat vroeg om te spreken over een nieuwe Koude Oorlog -die volgens sommigen nooit echt geëindigd is- maar feit is dat de oorlog in Oekraïne een "gamechanger" is in de relaties tussen het Westen en Rusland. Het vertrouwen was al weg na de bezetting van de Krim in 2014 en de oorlog in Oost-Oekraïne, nu lijkt dat permanent bestendigd te worden.