Aan Russisch-Oekraïense onderhandelingstafel zitten nauwelijks vrouwen, nochtans kunnen zij daar belangrijke rol spelen

Net zoals haar echtgenoot roept de first lady op de humanitaire corridors te respecteren, zodat burgers - in het bijzonder kinderen - veiligere oorden kunnen opzoeken. De presidentsvrouw vraagt de pers ook uitdrukkelijk om waarheidsgetrouw over de oorlog te blijven berichten.

Het is duidelijk dat Olena Zelenska - die zich als presidentsvrouw in het verleden eerder op de achtergrond hield - probeert mee druk uit te oefenen om de invasie in haar land te stoppen. Ze zoekt daarbij trouwens ook steun bij andere first ladies, die op hun beurt hun partners kunnen beïnvloeden. Oorlog is al lang geen loutere mannenzaak meer, als het dat al ooit geweest is. Het pad naar de vrede is dat evenmin.