Smogalarm weer afgekondigd, maar wat is smog en hoe ontstaat het?

Het smogalarm is weer afgekondigd vanwege te hoge concentraties fijn stof. Bij "smog" denken velen meteen aan het omgedraaide, blauwwitte verkeersbord in combinatie met een snelheidsbeperking tot 90 km/uur. Begin jaren 2000 was het een bekend begrip en het smogalarm werd geregeld afgekondigd, maar tegenwoordig gebeurt dat nog zelden. Wat is smog nu eigenlijk? Hoe ontstaat het? En hoe erg is het gesteld met de luchtverontreiniging in België?