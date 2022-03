Wereldkampioen Noor Vidts gevierd op haar eigen Vilvoordse Atletiekclub: "Hier begon ze als prutske van 7 jaar"

Ook de eerste trainer van Noor, Theo Van Capellen bevestigt dat: "Noor was goed in alle disciplines, ze kon alles maar het is niet dat ze ergens echt uitzonderlijk goed in was. Ik zag wel meteen dat er iets in zat, maar wie had kunnen denken dat ze wereldkampioen zou worden. Mijn oren komen er van recht, zij is gewoon de beste van de wereld en de wereld is groot. Je moet dat maar doen, mensen beseffen niet wat voor een prestatie ze geleverd heeft."