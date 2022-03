Wijersfonds moet de natuur in 7 gemeenten in West- en Midden-Limburg een extra impuls geven

Inwoners, verenigingen of ondernemers kunnen ideeën indienen om bij te dragen aan de doelstellingen van De Wijers en de verbetering van de omgevingskwaliteit. Een jury zal de verschillende projectaanvragen beoordelen en een financiële ondersteuning van 65% - met een maximum van € 6.500 – toekennen per project. De rest moeten de aanvragers zelf bijleggen of verzamelen via crowdfunding. Tegelijk start ook de fondsenwerving. Wandelaars, fietsers en andere bezoekers kunnen via 'visitor payback’ een bijdrage leveren, ook ondernemingen kunnen mee financieren. En er is het Fonds Vrienden van De Wijers, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat fiscaal aftrekbare giften kan ontvangen. PlattelandPlus Limburg heeft al € 25.000 startbudget voor projecten voorzien en ook het Regionaal Landschap Lage Kempen stopt € 10.600 in het fonds.