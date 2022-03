De stad Zottegem en de Sociale Huisvestingsmaatschappij Denderstreek investeren in zonnepanelen voor 65 sociale woningen in Zottegem. Hiervoor werken ze samen met IZEN, dat apparatuur voor zonne-energie verkoopt. Zij zullen de woningen voorzien van een complete zonne-installatie op één week tijd. Deze zonnepanelen kunnen het startschot zijn, want in totaal komen zo'n 200.000 woningen in aanmerking.