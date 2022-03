Actie Oekraïne 12-12 haalt al bijna 25 miljoen op

Van Moortel is ook bijzonder dankbaar om de golf van steun bij burgers, overheid en organisaties. "We zijn getuige van enorm veel solidariteit en goede wil. Naast onze Oekraïne 12-12 actie worden er ook heel wat particuliere initiatieven opgezet om bijvoorbeeld hulpgoederen ter plekke te brengen of om vluchtelingen op te vangen. De bereidheid om een verschil te maken in België en daarbuiten is bijzonder groot.”