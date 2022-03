2 schilderijen van Vincent van Gogh gaan zondag onder de hamer in Sint-Martens-Latem

De veiling is in handen van het West-Vlaamse huis New-Art, dat ook in 2019 twee van zijn aquarellen verkocht, maar vindt plaats in de Mercedes-garage in Sint-Martens-Latem. "Er worden zondag zo'n 250 stukken geveild. Daarvan komt 80 procent van Oost-Vlaamse eigenaars. Daarom kozen we voor deze locatie", verduidelijkt veilingmeester Johan Kiggen.