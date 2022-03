60-jarige man uit Lanaken veroordeeld tot 25 jaar cel voor moord op zijn vrouw

Castignani had bij de start van het assisenproces toegegeven dat hij zijn vrouw om het leven had gebracht, maar ontkende dat hij dat met voorbedachten rade had gedaan. De 60-jarige Italiaan was gekrenkt in zijn trots toen zijn vrouw hem na 30 jaar wilde verlaten voor een andere man en vermoordde haar met twee messteken in de hals. Dat gebeurde in 2018, in hun huis in Lanaken.