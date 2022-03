7 skeletten gevonden tijdens rioleringswerken in Damme: "Archeologische vondst uit de late middeleeuwen"

Niet ver van de kerk van Oostkerke in de Processieweg stootten arbeiders bij rioleringswerken op enkele skeletten. De kerk bevond zich vroeger nog iets meer naar achter. Daardoor is het mogelijk dat de begraafplaats nog verder liep dan de bestaande kerkhofmuur. "Het is belangrijk dat we deze geschiedkundige informatie over Oostkerke zo goed mogelijk vastleggen", zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V) van Damme. "We gaan de archeologen de nodige tijd geven voor hun werk, maar we hopen natuurlijk dat dat de rioleringswerken vlug terug kunnen verdergezet worden. "