Burgemeester Marioepol: "300 doden in theater na Russische aanval eerder deze maand"

De burgemeester van de havenstad Marioepol laat weten dat er 300 doden gevallen zijn bij de Russische luchtaanval op een theater eerder deze maand. Het theater werd gebruikt als schuilplaats voor burgers.

Het bericht komt van het Telegram-kanaal van het stadsbestuur van Marioepol waarin ze ooggetuigen citeren die zeggen dat er "ongeveer 300 doden" te zien waren. Het is niet meteen duidelijk of de hulpverleners klaar waren met het uitgraven van de plaats of hoe de ooggetuigen aan dat getal kwamen.

Een Oekraïense instantie wist eerder al te vertellen dat er zo'n 1.300 mensen in het theater aan het schuilen waren op het moment van de luchtaanval.