Anticonceptiepil voor mannen een stap dichterbij? En waarom mislukten alle vorige pogingen?

"Deze pil werkt niet met hormonen, maar men blokkeert in feite de werking van vitamine A in het lichaam. Vitamine A is nodig voor de aanmaak van sperma, maar speelt ook een belangrijke rol bij de celdeling en de ontwikkeling van embryo's. Men grijpt dus in op een zeer delicaat mechanisme", zegt Comhaire.



"Bij muizen lijkt dat volgens de studie veilig te verlopen en zonder bijwerkingen, maar we weten niet welk effect het heeft op mensen. We weten ook niet wat de effecten zijn op lange termijn en dus moeten we zeer voorzichtig blijven." De onderzoekers willen eind dit jaar starten met studies op mensen.