Assisen Tongeren: Lanakenaar schuldig aan moord op partner

Om 10 uur worden in het hof van assisen de pleidooien gehouden over de strafmaat. De advocaat van de verdediging zal proberen verzachtende omstandigheden in te roepen. Meester Jan Keulen: “Ik denk dat er nog verzachtende omstandigheden in te roepen zijn en dat zullen we dan ook doen. Er is bijvoorbeeld een gunstig rapport van psychiaters en er is een professionele carrière die ook heel gunstig was.”

Na de pleidooien gaat de jury in beraad om zich te buigen over de straf voor Enrico Castignani. De man riskeert een levenslange opsluiting.