500 begeleiders van kinderopvang en crèches protesteren in Gent: "Te hoge werkdruk, te weinig waardering"

"Iedereen doet zijn best, maar dagelijks naar huis gaan met een gevoel dat ik meer had kunnen doen als ik meer middelen had, dat moet echt stoppen", reageert Ouarda Abdouni uit Roeselare. "Wij laten nu een paar honderd gezinnen en hun kinderen in de steek om hier vandaag te protesteren. Dat is tegen onze eigen visie en beleid in, maar er moet dringend iets veranderen. Want het gaat niet alleen om de opvang van de kindjes, er is ook nog veel administratie, die er door corona-afwezigen en -sluitingen niet minder op geworden is."