In Wit-Rusland is er een opmerkelijke situatie aan de gang. De Wit-Russische president Loekasjenko steunt Poetin openlijk. Het land laat Russische militairen opereren vanop het grondgebied, maar de Wit-Russen zelf zitten niet op dezelfde lijn. De oppositie roept jongeren op om mee te gaan vechten in Oekraïne, tegen Rusland.