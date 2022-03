Biertje drinken in een kerk? Dat kan in de Sint-Jozefkerk in Battel

“Het is een hele transformatie, we hebben er een hele nieuwe wereld gecreëerd, een wereld van Batteliek. Waarbij we in de kerk een brouw- en stookinstallatie hebben. Het is een nieuwe ontmoetingsplaats geworden. We gaan ook workshops organiseren om te leren stoken en brouwen. Zo willen we de productie delen met iedereen”, vertelt Leclef.

Bekijk hier een video van de restauratie van de Sint-Jozefkerk: