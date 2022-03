Panoramisch uitzicht op Nationaal Park Hoge Kempen dankzij trap van 47 meter hoog op Kattevennen in Genk 

"Ik zie vooral veel groen en onze mijnterrils en een klein beetje van het centrum", zegt Karel Kriekemans, schepen van Toerisme (CD&V). "We staan nu op het hoogste punt van het Bliksempad. Dat Bliksempad is er gekomen dankzij een samenwerking met Sport Vlaanderen. Dat heeft veel geïnvesteerd in extreme sporten in Kattevennen. Vanop de toren zie je bijvoorbeeld de dry slope waar snowboarders vanaf kunnen. Vanop de toren kan je niet alleen de snowboarders goed bezig zien, maar heb je ook een fantastisch uitzicht op de omgeving."