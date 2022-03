Bloesems zullen tijdens de paasvakantie bloeien

Voor de fruittelers worden het weer spannende weken want voor volgende week wordt vorst voorspeld en dat kan schadelijk zijn voor de bloesems.

"We zullen vanuit het Proefcentrum Fruit op tijd waarschuwingen uitsturen als dat nodig is" , zegt Serge Remy, "zodat fruittelers zich tijdig kunnen voorbereiden want de kans is toch wel groot dat er maatregelen moeten genomen worden."