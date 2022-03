Camping Blaarmeersen wordt een grote "stadsglamping" 

Urban Gardens heeft 3 kernwaarden waarnaar het wil streven. Het moet betaalbaar zijn, dus een aanbod voor elk budget is enorm belangrijk. Ook moet er iets uniek te beleven zijn en duurzaamheid is een must. Schepen van Sport, Sofie Bracke (Open VLD) is alvast enthousiast: "We maken ons klaar voor een nieuwe start voor het toerisme van de toekomst. De nieuwe camping zal ongetwijfeld veel toeristen uit het binnen- en buitenland aantrekken."