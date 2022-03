Check - Neen, Boris Johnson werd niet bewust genegeerd op NAVO-top

Net voor er in het bewuste fragment geknipt werd, schudde de Franse president Macron nog de hand van Johnson en sprak hem kort toe. In een uitgebreider filmpje van het informele gedeelte voor de groepsfoto zien we de Britse premier bijvoorbeeld ook met zijn Italiaanse evenknie Mario Draghi praten. Even later volgt ook een handshake met de Turkse president Erdogan en wanneer nadien de Amerikaanse president Joe Biden op het toneel verschijnt, spreekt ook die even kort en hartelijk met Johnson. Nadat de foto's zijn genomen omarmt Macron zelfs even Biden en de Britse Eerste Minister.