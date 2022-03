De stad Leuven heeft evaluatie klaar van het WK wielrennen: "Het zette Leuven op de kaart als toeristische bestemming"

Het WK wielrennen werd in september vorig jaar gereden in Leuven. Het is een gigantisch werk geweest om alle aspecten van dat WK te evalueren, maar het was dan ook een megagrote organisatie, nooit gezien in Leuven. En de evaluatie is over het algemeen positief. Leuven kwam in beeld als een sportstad en een toeristische topbestemming. Zo werd Leuven onlangs nog verkozen tot Beste Europese bestemming en dat is zeker voor een stuk te danken aan dat WK.