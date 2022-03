Decaan aan UGent neemt ontslag na Pano-reportage over machtsmisbruik aan zijn faculteit

De decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen kondigt zijn afscheid aan via een mail aan de medewerkers van de faculteit. "In de afgelopen weken kwam de faculteit, als gevolg van diverse berichten over grensoverschrijdend gedrag van zowel seksuele aard als machtsmisbruik tegenover medewerkers, in een storm terecht. Dit heeft onder meer tot twee zeer woelige faculteitsraden geleid. Het is duidelijk dat er een breuk in vertrouwen ontstaan is."

Ondertussen werd het ontslag ook al aanvaard door rector Rik Van de Walle. Volgens de decaan is het de enige mogelijkheid om weer tot een herstel van vertrouwen te komen, zo schrijft hij. "Het lijkt me noodzakelijk dat iemand de verantwoordelijkheid opneemt voor wat er in de voorbije jaren is kunnen verkeerd gaan aan de faculteit, als een onderdeel van het grotere geheel van de universiteit. Wie anders dan de decaan die de voorbije jaren in functie was kan dit doen?" Hij voegt eraan toe dat het ontslag zijn persoonlijke beslissing is, die hij nam zonder druk van hogerhand.

Het ontslag gaat in vanaf 1 april 2022. Daarna zal er een procedure lopen om een nieuwe decaan aan te stellen, die zal aanblijven tot 30 september.