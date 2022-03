Dirk Frimout eregast op de Space Days in Leuven: "Ruimtetoerisme zal steeds goedkoper worden"

Gisteren was het precies 30 jaar geleden dat astronaut Dirk Frimout de geschiedenis inging als eerste Belg ooit in de ruimte. Vandaag beantwoordde hij een uur lang vragen van een handvol Leuvenaars tijdens de "Space Days". Iets wat hij heel graag doet, vertelt Frimout op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik vind het fijn om over mijn ervaringen te praten", zegt Firmout. "Dertig jaar na de feiten blijven mensen mij vragen stellen over hoe het is om in de ruimte te verblijven. Onder hen ook heel wat jongen mensen die interesse hebben in technologie en ruimtevaart."