Eerste veroordeling in Sky ECC-drugsdossier: ziekenhuismedewerkster krijgt werkstraf omdat ze info doorgaf

De vrouw werkte als administratief bediende in een ziekenhuis van Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA). Door die functie kon ze informatie opzoeken in het rijksregister. Een man die ze bij het uitgaan had leren kennen, had haar gevraagd om het adres op te zoeken van een man die in de Antwerpse haven werkte. De vrouw deed dat ook.