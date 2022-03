Eredoctoraten Uhasselt voor psychiater De Wachter, filosofe Mol, sociologe Nkome en econoom Grönroos

“De Service Logica van Grönroos heeft onze vakgroep Marketing sterk beïnvloed in ons onderzoek en onderwijs en in de manier waarop we bedrijven adviseren. Waardecreatie begint bij de ervaring van de klant (patiënt, student, burger, enz.) en bedrijven en organisaties spelen hierbij een faciliterende vorm. Met dit eredoctoraat willen wij Christian Grönroos eren voor zijn baanbrekend werk”, zegt prof. dr. Allard Van Riel, promotor van dit eredoctoraat.