Europa gaat big techbedrijven harder aanpakken

Op de langere termijn is het een verhaal van innovatie. "Nu leeft de idee dat de grote spelers innovatie fnuiken. Als de kleine spelers meer kansen met hun producten krijgen, zou dat anders moeten zijn. Europa is nu een voorloper: het is de eerste keer dat er zo'n wet komt. De VS en China komen nu al inspiratie opdoen bij de EU."



Zal het allemaal veel verschil maken? Dat is onduidelijk. Zeker is wel dat er monsterboetes bij de DMA horen: tot tien procent van de omzet voor overtredingen, en zelfs twintig procent bij herhaalde inbreuken.



De Digital Market Act is overigens het eerste deel van een tweeluik. Er ligt ook nog een Digital Services Act op de plank, die nog niet gestemd. Die DSA gaat niet zo zeer over eerlijke concurrentie maar wel over een betere bescherming van de gebruiker online.