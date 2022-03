Plafond voor gasprijzen en groepsaankopen: op deze manier wil Europa de energieprijzen drukken

Over zo'n maximumprijs was lang discussie. Onder meer België was in de aanloop naar de top voor een plafond en werd daarin gesterkt door Italië en Spanje. Maar landen als Nederland en Duitsland vrezen dat gasleveranciers dan niet meer aan Europa zullen willen leveren. De Europese Commissie zal nu in samenspraak met de industrie bekijken hoe het kan. "Dat was nodig om Duitsland en Nederland over de streep te trekken", aldus De Croo. "Het is belangrijk dat je dat samen met de sector doet om ervoor te zorgen dat de implementatie ervan perfect is en er nooit een probleem kan zijn van bevoorradingszekerheid."