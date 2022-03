Van shirtless tot shorts: deze sterren maakten een onvergetelijke indruk op de rode loper van de Oscars

Nog een andere zangeres die weinig indruk maakt, is Billie Eilish. "Wat een chaotische look", zucht Khan. "Ik mis ook de persoonlijkheid die ze in haar Oscaroutfit van 2020 had gestoken, toen ze met felgroen haar en lange zwarte nagels in een wit Chanelpak kwam opdagen. Jammer dat ze haar haren zwart heeft gekleurd, want haar witte kapsel zou een mooi contrast met de zwarte jurk hebben gevormd."