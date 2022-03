Geluidsmetingen bewijzen het: honden Gents dierenasiel blaffen te luid

Al sinds de opening van het dierenasiel aan de Gentse Watersportsbaan, 2 jaar geleden, klagen buren over geluidsoverlast door het geblaf van de honden. Twee geluidsmetingen in opdracht van de stad Gent bewijzen nu dat de buren al die tijd gelijk hadden, want de honden blaffen wel degelijk te luid.

"We zullen zeker onze verantwoordelijkheid nemen, zegt Patrick Derycke van het dierenasiel, maar het probleem is ingewikkelder dan het lijkt. We hebben al bedragen uitgegeven van boven de 100.000 euro om de geluidshinder te beperken".