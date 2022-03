Gemeenteraad Mortsel gechoqueerd na homofobe uitspraken Mark Schampaert (Vlaams Belang): "Grens zwaar overschreden"

Burgemeester Broeckx en gemeenteraadsvoorzitter Claus gaan nu bekijken welke maatregelen er mogelijk zijn. "We gaan onze deontologische code nog eens boven halen en bekijken of hij niet over bepaalde grenzen is gegaan in zijn uitspraken. Als dat zo is, zijn er maatregelen mogelijk. Wat mij betreft heeft hij de grens alvast flink overschreden", zegt Broeckx. "Als er een inbreuk is, gaan we met die man in gesprek", vult Claus aan. Dan kan hij zich verontschuldigen of dat nuanceren. Is dat niet voldoende, dan kan er mogelijk een soort van commissie worden samengesteld om het verder te onderzoeken. Maar wat mij betreft, hoeft het zo ver niet te gaan."