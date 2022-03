Genk meet geluidsoverlast in Stalenstraat: “Het gaat telkens over een handvol voertuigen”

Luid optrekkende auto’s, quads of brommers, het blijft een doorn in het oog van vele Genkenaren. Vooral in de Stalenstraat werden hier meldingen over gemaakt. Het stadsbestuur wilde dat in kaart brengen en hing op 24 januari micro’s op aan de camera’s in de straat. Drie weken lang werd gemeten of er luide voertuigen voor overlast zorgden. “Gemiddeld waren er 4 waarnemingen van overlast per dag”, vertelt burgemeester Wim Dries (CD&V). “Dat deed zich vooral ’s avonds voor. We weten dat het ook telkens om dezelfde bestuurders en een handvol voertuigen gaat”.