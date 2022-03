Graf van doodgeboren tweeling in Gent opgegraven om DNA-staal af te nemen nadat grafsteen plots verdwenen was

Om uitsluitsel te bieden werd de kist, waarvan de stad Gent vermoedt dat het om de tweeling gaat, opgegraven. Dat zou een halve meter verder zijn, dan de plaats waar de ouders een grafzerk hadden gezet.

"We hebben toestemming gekregen van de rechtbank om opgravingen te doen op de plaats waar de stad beweert dat de tweeling begraven zou zijn. Binnen een maand zou er uitsluitsel zijn. Als het DNA overeenkomt, dan is de zaak ook afgelopen. Dan begint er een nieuw rouwproces voor de ouders. We bekijken alles stap voor stap", reageert advocaat Ercan Tok.



De opgraving was een bijzonder emotioneel moment voor de ouders. "De moeder heeft het niet eens meegevolgd. Ze heeft heel veel moeten huilen, want alles kwam weer naar boven. De vader heeft het wel gevolgd, ook met tranen. Aan de andere kant zijn de ouders wel blij dat ze nu eindelijk uitsluitsel zullen krijgen. Het is zeker geen gemakkelijke periode voor hen."