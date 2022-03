Great Barrier Reef in Australië getroffen door “grootschalige verbleking”, proces versnelt elk jaar

Het instituut dat de situatie in het koraalrif monitort, doet regelmatig surveillancevluchten om na te gaan hoe de situatie is. Door over het koraalrif te vliegen, kan het best vastgesteld worden hoe groot de omvang van de verbleking is. Daaruit blijkt vandaag dat voor de vierde keer in zes jaar tijd het rif verbleekt is. Verbleking is een eerste fase van afsterving. Omdat de temperatuur van het water stijgt (ten gevolge van de klimaatopwarming) verdwijnen de symbiotische algen in het water die het koraal zijn mooie kleren geven.

Opvallend: dit jaar deed zich heel weerfenomeen "La Niña" voor, dat koudere zeewatertemperaturen met zich meebrengt. Maar ondanks dat fenomeen, bleef de oceaantemperatuur toch te hoog voor het koraal.

Uit de studie blijkt eveneens dat er grote verschillen zijn in het rif. Niet overal bleekt het koraal even hard en snel af. De mate van verbleking hangt samen met over welk soort rif het gaat, hoe diep in de oceaan het ligt en welk type koraal erop groeit. Ook de stroming van het water en de temperatuurverschillen hebben een invloed.