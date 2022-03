Grote brandoefening aan Antwerpse kathedraal: "Geen rook of vuur, wel veel ziekenwagens en brandweer aanwezig"

De hulpdiensten zijn sinds 9 uur vanmorgen massaal aanwezig in de buurt van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, voor een grote brandoefening. Onder meer Brandweer Zone Antwerpen, Politiezone Antwerpen, de Civiele Bescherming en het team Crisiscommunicatie van stad Antwerpen doen daaraan mee. "Er is geen rook of vuur te zien maar het zal wel even schrikken zijn voor wie er passeert", zegt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. "Er zijn heel wat ambulances, brandweer- en politiewagens, en figuranten om zo realistisch mogelijk te oefenen."