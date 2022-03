Grote uitslaande brand verwoest 2 huizen in Bornem, oudere man loopt ernstige brandwonden op

De brand is vermoedelijk ontstaan in de keuken van de linker woning waar er een kookvuur is aangesloten op een gasfles. "Een ouder koppel was aanwezig toen de brand is begonnen. De buren hebben een ontploffing gehoord en zijn daarom naar binnen gelopen om te helpen. Het koppel is door de buren naar buiten gebracht. Waarschijnlijk is de gasfles in de keuken ontploft", vertelt Laurens De Rynck, van politie Klein Brabant.

"Het koppel is naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. De man liep ernstige brandwonden op en de vrouw is bevangen door de rook", aldus De Rynck. De bewoners van de aanpalende woning, die ook is uitgebrand, waren gelukkig niet thuis.

Voor de bluswerken is de straat afgesloten, maar de brand is ondertussen onder controle. De brandweer blust wel nog na.