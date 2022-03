Hageland stelt bloesemcampagne voor: "Er staan alleen maar prachtige dingen te gebeuren als de bloesems in bloei staan"

"Er staan alleen maar prachtige dingen te gebeuren als de bloesems in het Hageland in bloei staan", vertelt gedeputeerde Gunther Coppens. "Er worden dit jaar zelfs zoveel bloesemactiviteiten georganiseerd dat we onze campagne "B(l)oeiend Hageland" moeten spreiden over twee maanden in plaats van twee weken. Er is heel veel te beleven in 14 gemeenten, waarvan Boutersem de eerste keer meedoet."