In natuurgebied Klaverberg in Genk zijn vanaf nu bijna alle vormen van recreatie mogelijk maar met respect voor de natuur

In natuurpark Klaverberg op en rond de mijnterril van Waterschei, in Genk, zullen in de toekomst heel veel vormen van recreatie mogelijk zijn. In het gebied dat vlabij het stadion van Racing Genk ligt, zijn momenteel nog herinrichtingswerken bezig maar vanaf eind mei kan je er picknicken, spelen, paardrijden, fietsen, mountainbiken, wandelen en lopen. En ook evenementen blijven mogelijk in het gebied.