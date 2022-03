Eerste vierkant groen verkeerslicht op komst in Gent: "Alle fietsers en voetgangers uit alle richtingen steken tegelijkertijd over"

Na Sint-Niklaas is er nu ook in Gent een vierkant groen verkeerslicht op komst. Dat verkeerslicht wordt geplaatst in Sint-Amandsberg. Het gaat om een verkeerslicht met vier pijltjes en een fiets in het midden van een vierkant. Als het licht op groen springt, kunnen voetgangers en fietsers uit alle richtingen tegelijk oversteken. Alle auto's en vrachtwagens moeten dan wachten. Op die manier is een conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zwakke weggebruikers onmogelijk.