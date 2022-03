Italië wéér niet naar WK-Voetbal, hoe zwaar komt dit aan bij de Italiaan?

"Vier jaar geleden was het echt verschrikkelijk", zegt Vreede. Als Nederlandse in Italië was het voor haar dubbel zo erg, want ook Nederland kon zich toen niet plaatsen voor het eindtornooi. "Voor de Italianen was het toen ook iets waar ze niet mee vertrouwd waren, want in 1958 was het de laatste keer dat ze er niet bij waren op een WK.

Eigenlijk gaan we hier een beetje van de hemel naar de hel, want tussen de twee niet-kwalificaties voor een WK werd Italië wel nog Europees kampioen. De Italiaanse bondscoach had het over een overgang van de grootste victorie naar de ergste tragedie."