Jonge vrouw doet zich voor als verpleegkundestudente en steelt medicatie bij mensen thuis in Erpe-Mere

"Een jonge vrouw ging te voet van huis tot huis en stelde zich voor als verpleegster in opleiding. Ze vroeg of ze in de woning mocht komen en stelde een aantal vragen over welke medicatie ze in huis hadden. Ze wou die ook steeds zien en volgde de mensen tot aan hun medicijnkastje. Ze zag eruit als een onschuldig meisje, maar ze gedroeg zich heel opdringerig."

Het is niet de eerste keer dat de "verpleegkundestudente" erop uittrekt. Drie maanden geleden werd er al een klacht ingediend in Aalst tegen haar. De vrouw wordt voorlopig gezocht op verdenking van diefstal.