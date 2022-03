Karting Genk wil één keer per week 's avonds rijden, maar in As hebben ze daar bezwaren tegen

In het verleden waren er vanuit buurgemeente As al eens klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door de karting. Maar die klachten zijn de voorbije jaren verminderd volgens burgemeester Tom Seurs (Voluit) van As. Toch maakt de burgemeester zich zorgen om de nieuwe plannen omdat er twee woonwijken vlakbij de omloop liggen. "Daarom hebben we in het verleden ook altijd bezwaren ingediend. We vinden dat de karting eerst zijn huidige vergunning moet uitdoen en dat er dan - mede op basis van een geluidsstudie - moet bekeken worden wat mogelijk is. De inwoners hebben geleerd om te gaan met deze situatie maar als er één keer per week kan gereden worden tot 22 uur, kan dat voor extra overlast zorgen."