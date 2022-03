Kerstactie in Zemst loopt uit de hand: "Meer winnaars dan prijzen door fout van drukker"

In de kerstperiode konden inwoners van Zemst bij de lokale handelaars krasloten kopen waarmee ze prijzen konden winnen. Het ging onder andere om reischeques, (elektrische) fietsen en aankoopbonnen. Maar de drukker drukte veel meer winnende loten dan de gemeente voor ogen had. Er zijn dus veel meer winnaars dan voorzien.

Maar de gemeente staat erop dat iedereen zijn prijs krijgt. “Om de winnaars niet in de kou te laten staan, hebben we een reglement gestemd zodat we aan de winnaars een duidelijk antwoord kunnen geven over hun winnend lot. Via loting gaan we de prijzen verdelen aan iedereen met een winnend lot”, zegt burgemeester Veerle Geerinckx (N-VA)