Kinderopvang Baloe in Harelbeke moet dicht na klacht over ongepaste manier van straffen

“We hebben deze week een klacht gekregen met bewijsmateriaal van hardhandig gedrag en fysiek straffen van kinderen. Dat is nooit pedagogisch verantwoord. Donderdagvoormiddag hebben we de eigenaar van de kinderopvang gehoord waarna we de beslissing tot schorsing bij hoogdringendheid namen. We hebben meteen daarna alle ouders via mail op de hoogte gebracht", vervolgt Wouters. Ook het Lokaal Loket Kinderopvang in Harelbeke en het lokaal bestuur werden op de hoogte gebracht. “We hebben ook een digitaal informatie -en toelichtingsmoment georganiseerd voor de ouders.”

De beslissing kwam er plots, waardoor de ouders op zoek moeten naar een andere opvangplaats. “Op dit moment zijn we echter heel bezorgd over de veiligheid en integriteit van alle kinderen die er worden opgevangen. We begrijpen dat het voor ouders heel ingrijpend is. Ze moeten plots op zoek naar een andere plek voor hun kind. Maar ook voor de kinderopvang is dit een ingrijpende beslissing. Daarom willen we benadrukken dat we, gezien de ernst van de klacht, geen andere keuze zagen. Maar het is ook voor hen belangrijk dat we de klacht ten gronde kunnen onderzoeken", besluit Wouters.