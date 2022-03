1.700 mensen op nieuwe klimaatmars in Brussel

In Brussel zijn zo'n 1.700 klimaatbetogers op straat gekomen voor de klimaatmars. Ook in andere steden wereldwijd zwelde het protest aan. De betogers ijveren in het bijzonder voor meer klimaatrechtvaardigheid met de slogan #PeopleNotProfit. Ze vinden dat het economische profijt niet van groter belang mag zijn dan het welzijn van de mensen. Deze betoging is een initiatief van Fridays for Future en Youth for Climate.