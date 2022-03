Opnieuw een vliegenplaag in Laarne: "Gelukkig nog niet even erg als paar jaar geleden"

De vliegen komen af op een afvalberg van een bedrijf in Laarne. Momenteel probeert het gemeentebestuur die berg weg te krijgen, maar dat blijkt niet evident. "De procedure duurt langer dan normaal, omdat het bedrijf in kwestie steeds in beroep gaat tegen onze vraag om de berg weg te halen", legt Jacques uit. "We bekijken nu of we de berg zelf kunnen verwijderen en hen dan de rekening te sturen."

"Het is niet zo makkelijk om het van vandaag op morgen op te lossen. We willen wel graag zo snel mogelijk actie ondernemen. Zeker voor de inwoners die er dichtbij wonen, want zij kunnen snel weer overlast ervaren", besluit de schepen.