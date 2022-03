Leegstaand jeugdcentrum in Bredene klaar om 61 Oekraïense vluchtelingen op te vangen: "Veel vrijwilligers willen helpen"

In Bredene zijn ze klaar om in het leegstaand jeugdcentrum "Ons Volk" 61 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. "We weten nog niet zeker of er vluchtelingen zullen komen of om hoeveel vluchtelingen het zal gaan. Maar we staan klaar met een volledig team en veel vrijwilligers om hen op te vangen", zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).