Leerlingen uit KTA Brugge in debat met staatssecretaris Sammy Mahdi voor project van School Zonder Racisme

Het was een bevlogen debat deze voormiddag op het KTA in Brugge. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi kreeg scherpe vragen en pittige opmerkingen van de derdejaars. Met het project "Other Talk" wil de organisatie "School Zonder Racisme" jongeren stimuleren om met een open geest te discussiëren over asiel en migratie. Want dat is een thema, die nu door het conflict in Oekraïne voor de jongeren zeer actueel is.

"Ik geef vaak lezingen over migratie bij jongeren, want ik merk dat het thema heel erg leeft bij hen. Het is ook heel belangrijk dat zij alle vragen waarmee ze zitten, kunnen stellen", vertelt staatssecretaris Mahdi. "Die vragen kunnen soms erg kritisch zijn en dat kan dan ook alle kanten uitgaan. "Doen we niet te veel of juist te weinig?" Dat zijn standpunten, die je allebei hoort. En het is dus goed dat het gesprek hier in het klaslokaal op gang komt, want je moet verschillende meningen horen. Dan pas kun je ook respect hebben voor het feit dat er meningsverschillen kunnen zijn", vertelt Mahdi bij Radio 2 West-Vlaanderen: