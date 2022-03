Leuvens gerecht zoekt getuige van overlijden vrouw in Hoegaarden

Uit onderzoek is nu gebleken dat er die bewuste nacht, omstreeks 00.20 uur, een persoon voorbij is gewandeld en deze dame heeft zien liggen. Deze persoon zou met het licht van een gsm of zaklamp naar de vrouw hebben geschenen. Politie en gerecht zijn nu op zoek naar die persoon, omdat deze een belangrijke getuige kan zijn in het onderzoek.

Wie meer informatie heeft over de feiten, kan de speurders contacteren via het tipformulier op de website van de federale politie, of via het gratis nummer 0800/30300.